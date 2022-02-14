Рыбный союз не ожидает роста цен на красную икру в преддверии праздников

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Рыбный союз не ожидает роста цен на красную икру в России в преддверии праздников, сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

"Мы думаем, цена не вырастет в рознице. Лишних денег сейчас у людей нет, а запасы икры остаются, поэтому их необходимо распродать за праздники", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что оптовая стоимость самой популярной икры - горбуши - снизилась в среднем на 200 рублей и составила 4,3 тыс. рублей за кг. При этом у крупных трейдеров на складах остаются большие запасы качественной икры горбуши, а также отмечается высокий уровень запасов у мелкооптовых клиентов, которые еще не распродали объемы, закупленные в ноябре и декабре 2021 года.

"Все это вынуждает крупных поставщиков снижать отпускные цены, при этом цены на икру в розничной торговле остаются стабильно высокими - продавцы ждут традиционного роста продаж икры в течение масленичной недели", - отметили в Рыбном союзе.

Традиционно спрос на икру растет за две недели до Масленицы и остается на высоких уровнях вплоть до 8 марта включительно, а после идет на убыль. В этот период трейдеры стараются сбыть максимальное количество икры, поскольку после праздников вместе с падением спроса традиционно снижается и ее стоимость, заключили в организации.