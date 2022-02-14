Хуснуллин не исключил отмену пошлин на ввоз строительных материалов при росте цен

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Отмена пошлин на ввоз строительных материалов в Россию при росте цен на них не исключена. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас есть ряд ограничений на пошлины на ввоз строительных материалов, чтобы развивать рынок свой. Я считаю, что это правильно. Но <…> если у нас цены так будут расти, значит надо отменять пошлины. <…> Мы даем возможность развиваться (российским производителям - прим. ТАСС), это очень хорошо, но мы за это платим", - сказал он.

По словам Хуснуллина, для него "необъяснимо", почему щебень в российских карьерах подорожал на 30-50%. Он полагает, что в ряде случаев повышение цен связано с локальными монополиями, и здесь должно вмешаться государство.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил ТАСС, что подведомственный министерству Росстандарт сокращает сроки оформления импортного цемента почти на месяц, что должно позволить повысить конкуренцию на рынке и стабилизировать цены. По словам Евтухова, строительный бум привел к нехватке цемента и росту цен на него в центре России прошлой осенью. По данным "Главгосэкспертизы России", с ноября 2020 года по декабрь 2021 года цены на цемент выросли на 12% - с 4,4 тыс. рублей за тонну до 5,2 тыс. рублей за тонну.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.