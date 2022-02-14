В Калужской области при создании системы обращения с ТКО возьмут в основу опыт Подмосковья

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил правительству региона разработать проект создания объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), чтобы повысить объемы переработки мусора. За основу будет взят опыт Солнечногорска Московской области, где за счет использования комплекса "Нева" лишь 25% отходов отправляют для захоронения на полигоны, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Губернатор поручил своему заместителю Ольге Ивановой и министру строительства и ЖКХ области Вячеславу Лежнину подготовить и обеспечить подписание соглашения с компанией "Российский экологический оператор" по реализации проекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Калужской области. По оценке главы регионального Минстроя, наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения технологичности и параметров переработки является комплекс по переработке отходов "Нева", расположенный в Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что благодаря комплексу "Нева", действующему в Солнечногорске, из 100% бытового мусора на захоронение идет всего четверть. "На вторичную переработку отправляется чуть более 20%, 30% - органика, которую превращают в безопасный технологический грунт для строительных и дорожных работ, еще 25% идет на производство RDF-топлива. Обработка отходов, направляемых на захоронение, исключает возможность образования газа, запаха и фильтрата, что обеспечивает безопасность для окружающей среды", - приводит пресс-служба слова Лежнина.

В Калужской области ежегодно образуется около 400 тыс. тонн ТКО, в регионе работают пять сортировочных комплексов, через которые проходит 99 % отходов, из них только 10-15% направляют на вторичную переработку. При этом в соответствии с национальными целями развития до 2030 года в регионах должно сортироваться 100% отходов, а на захоронение должно попадать не более 50% всего мусора. "Задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Она должна быть выполнена", - отметил Шапша, добавив, что без строительства современного комплекса по переработке радикально снизить объемы захоронения ТКО не получится.