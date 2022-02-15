В ЦРПТ заявили, что маркировка детских игрушек не приведет к росту цен

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Введение маркировки на детские игрушки и товары для творчества не спровоцирует рост цен на них. Об этом ТАСС сообщил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, по инициативе Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Минпромторгом России прорабатываются меры по противодействию незаконному обороту детских товаров, в том числе с использованием анимационных образов, где, по данным АИДТ, объем контрафакта в 2021 году превысил долю 43%. Одной из таких мер должна стать маркировка отдельных видов детских товаров. По данным АИДТ, речь идет о следующих категориях товаров: краски для детей, пасты для лепки и пластилин, детские игрушки, включая самокаты и автомобили, электронные игры с экраном, настольные игры, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр и другие.

"Маркировка не вызовет роста цен на игрушки и товары для творчества. Перед внедрением маркировки всегда проводится эксперимент для выработки согласованного подхода как к перечню продукции, так и особенностям самой маркировки, а также наиболее комфортных условий для бизнеса. Маркировка не влияет на цены, этого не произошло ни в одной группе, где она уже действует", - сообщил ТАСС представитель ЦРПТ.

Он отметил, что обувной рынок с введением маркировки обелился на 35%, в табачной отрасли удалось впервые за шесть лет снизить долю нелегального оборота с 15,6% до 11,5% (до этого она росла каждый год в два раза). Легальный оборот меховых изделий после введения маркировки оказался в 10 раз больше, чем считалось до этого. В фармацевтической сфере маркировка практически полностью убрала контрафакт с рынка.

Как сообщила ТАСС президент АИДТ Антонина Цицулина, введение маркировки на детские товары будет полезно для индустрии в долгосрочной перспективе, однако в моменте это может спровоцировать рост цен на 10-15%. "Да, мы обозначаем такие реалии (рост цен - прим. ТАСС). В нашем случае возрастут трудовые затраты специалистов, предстоят временные затраты, что принципиально важно для сезонного бизнеса, к которым относятся игрушки. А также превалирующее наличие малых, а не крупных предприятий. Мы анализируем финансовую нагрузку предприятий из-за внедрения маркировки, она составляет от 30 до 50 млн рублей. Все эти затраты включаются в стоимость продукции. Цены могут вырасти не менее чем на 10-15%, как и происходит в других отраслях", - сказала Цицулина.