Times: ЕП может одобрить маркировку алкоголя с предупреждением о вреде для здоровья

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Европейские парламентарии добиваются введения маркировки алкогольных напитков в Евросоюзе с предупреждением о последствиях для здоровья на каждой банке и бутылке. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

По ее данным, дебаты по этому поводу состоятся в рамках обсуждения пакета мер по профилактике рака на открывшейся в понедельник сессии Европарламента (продлится до 17 февраля). Группа депутатов, которая выступила с подобной инициативой, утверждает, что 10% случаев рака у европейских мужчин и 3% у женщин могут быть связаны с употреблением алкоголя. Они стремятся сократить чрезмерное употребление алкогольных напитков в ЕС на 10% в течение ближайших четырех лет.

Точные детали маркировки еще не определены. Как отмечает издание, пока не предполагается размещать графические предупреждения о возможных последствиях и заболеваниях, как это делается на пачках сигарет. Однако рассматривается возможность присвоения алкогольным напиткам собственной категории в системе "светофора" безопасности пищевых продуктов Евросоюза Nutriscore, разработанной во Франции. В этом рейтинге самые полезные продукты питания помечаются зеленым цветом и буквой А, а наименее здоровые продукты и напитки, в том числе с высоким содержанием сахара, жиров или соли, например некоторые сыры и вяленое мясо, - красным и буквой Е.

Согласно плану парламентариев, алкоголь будет помечен черным цветом с буквой F. Это означает, что употребление таких напитков вредно. Виноделы в различных странах сообщества опасаются, что подобная мера навредит бизнесу. По мнению президента Ассоциации немецких виноделов Клауса Шнайдера, принятие такого предложения может нанести огромный ущерб продаже вина в Европе. "В целом существует абсолютный риск того, что по популярности вина будет нанесен удар, - подчеркнул он. - Для виноделов это, возможно, означало бы сокращение потребления вина, и, конечно, потерю доходов".