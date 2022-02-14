Спрос на духи перед 14 февраля вырос на треть

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спрос на парфюмерную продукцию в преддверии Дня святого Валентина вырос на 34%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) "Честный знак".

"На второй неделе февраля в системе мониторинга зафиксирован всплеск популярности духов у российских покупателей, спрос на них вырос на 34%. При этом количество чеков выросло непропорционально купленным флаконам - всего на 23%", - пояснил руководитель управления безакцизными товарными группами ЦРПТ Кирилл Волков, чьи слова приводит пресс-служба оператора маркировки.

Волков также отметил, что большинство покупателей приобрели по одному парфюмерному товару в чеке, а у 26% покупателей в корзине оказались две и более позиции.

Цифровая маркировка постепенно вводится в России уже с 2019 года. Сейчас ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.