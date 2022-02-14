В Бурятии впервые пройдет региональный форум для социальных предпринимателей

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Региональный форум для социальных предпринимателей и обучающий акселератор "Синергия дизайна и ремесла" впервые пройдут в Бурятии. Об этом сообщила в понедельник журналистам менеджер центра "Мой бизнес" Надежда Хомякова.

"25 и 26 февраля впервые в Бурятии пройдет региональный форум для социальных предпринимателей. Будут проведены сессии по пяти направлениям - услуги, образование, отрасль туризма, здоровье и спорт. Цель мероприятия - показать важность социального предпринимательства, вовлечь в эту деятельность большее число заинтересованных людей, популяризировать работу в данном направлении", - сообщила Хомякова.

По ее словам, в форуме примут участие более 50 социальных предпринимателей Бурятии, эксперты и наставники регионального и федерального уровней. Они расскажут в том числе о том, какая государственная поддержка (финансовая, грантовая) оказывается предпринимателям, занятым в социально важных проектах.

С 21 февраля в течение шести недель будет проходить акселератор. Предусматриваются мероприятия как в формате офлайн, так и онлайн. "Участники - их будет не менее 25 - создадут проекты совместно с дизайнерами из Москвы, Новосибирска, такая работа важна для выхода на большой рынок, масштабирования бизнеса. Уже зарегистрировано более 30 человек, желающих попробовать свои силы", - добавила Хомякова.

В 2020 году в Бурятии было зарегистрировано восемь организаций, занимающихся социальным предпринимательством, в 2021 году - 51. Такому росту, уверена Хомякова, способствует существующая государственная поддержка в виде налоговых льгот, грантов в размере до 500 тыс. рублей.

Сейчас социальные предприниматели в республике работают по таким направлениям как паллиативный уход, уход за пенсионерами, инвалидами, дополнительное образование и оздоровление детей. Есть также организации, которые занимаются сохранением бурятских национальных традиций - производят сувениры и стилизованную одежду.