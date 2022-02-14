В Минске заявили, что считают ЕАЭС одним из важнейших для себя интеграционных форматов

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Белоруссия видит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перспективную интеграционную площадку для расширения торгово-экономического взаимодействия и отстаивания своих интересов в условиях внешнего давления. Об этом говорится в "Обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны в 2021 году", опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В 2021 году Евразийский экономический союз (ЕАЭС) оставался для Беларуси одним из важнейших интеграционных форматов, который самым активным образом задействовался его участниками для решения как текущих внешнеэкономических вопросов, так и для обсуждения задач, имеющих стратегический характер и рассчитанных на перспективу", - отмечается в документе.

В МИД напомнили, что по инициативе Белоруссии главами государств ЕАЭС в октябре 2021 года был принят первый блок из шести мер реагирования на экономическое давление третьих стран. В министерстве уточнили, что документом предусматривается проведение мониторинга ограничительных мер третьей стороны, оценки их экономического влияния на экономики государств - членов ЕАЭС и функционирование единого рынка ЕАЭС, проведение консультаций с инициатором санкций, разработка мероприятий по поддержке государства ЕАЭС, в отношении которого третьей стороной применяются ограничительные меры.

"В рамках интеграционной "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) это первый, но весьма знаковый акт, направленный на совместную защиту своих экономических интересов", - отмечается в отчете.

В МИД также отметили, что в 2021 году принимались меры по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов, включая гармонизацию документов СНГ с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. В Минске считают, что в 2021 году СНГ продолжило свое развитие в качестве "современной международной региональной организации и уникальной диалоговой площадки, учитывающей интересы всех государств-участников".