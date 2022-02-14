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Объем средств на банковских вкладах жителей Петербурга вырос в 2021 году на 13,7%

На начало 2022 года он составил более 3 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем средств на банковских вкладах жителей Санкт-Петербурга за 2021 год вырос на 13,7%. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

"Сумма средств на банковских вкладах (с учетом средств на счетах эскроу) жителей Санкт-Петербурга на начало 2022 года впервые превысила 3 трлн рублей. C начала прошлого года объем средств на депозитах горожан увеличился на 13,7%", - сказано в сообщении.

Чаще всего петербуржцы размещали средства на вкладах в декабре 2021 года. Тогда темп прироста за месяц составил 4,3%. Банковские вклады (с учетом средств на счетах эскроу) петербуржцев занимают 52,5% от общего объема средств, размещенных физическими и юридическими лицами. На 1 января 2022 года общий объем привлеченных банками средств в Санкт-Петербурге составил 5,8 трлн рублей, увеличившись за год на 18,8%.

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