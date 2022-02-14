БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Заполненность газохранилищ в Германии находится на уровне почти 35%, власти страны внимательно следят за ситуацией на рынке. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

"Уровень заполненности сейчас составляет почти 35%. Как было заявлено на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией на протяжении всей зимы", - сказала она. По словам представителя министерства, страна обеспечена газоснабжением.

В то же время она признала, что заполненность хранилищ находится ниже уровня последних лет. "Мы хотим в любом случае в ближайшие годы это изменить", - подчеркнули в Минэкономики.

Представитель ведомства отметила, что заполненность хранилищ в Германии определяет не государство, а рынок.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре-январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в три-пять раз. Россия неоднократно заявляла о том, что выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Это всегда признавали и власти Германии.