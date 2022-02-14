Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2021 году вырос на 37%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России увеличился по итогам 2021 года на 37% по сравнению с показателем за предыдущий год и составил $193 млрд. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на его главу Веронику Никишину.

"Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил $22,8 млрд. По итогам всего 2021 года он достиг показателя в $193 млрд, что на 37% больше, чем в 2020 году. Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли", - отметила Никишина.

По ее словам, в 2021 году фиксировался устойчивый рост экспорта. "Общий экспорт составил порядка $492 млрд, что практически повторяет рекордный уровень 2014 года. В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырье, в этом году их доля составляет около 64%", - сказала глава РЭЦ.

Согласно данным организации, основными статьями экспорта стали металлопродукция (доля 25,6%), химические товары (19,6%), продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%). Благодаря введению новых мощностей, растет экспорт фармацевтической продукции, полимеров и древесных плит, добавили в организации.

Основные потребители российских товаров - Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Как напомнили в РЭЦ, в соответствии с обновленным национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", Россия должна нарастить физический объем несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году.