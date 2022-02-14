Фан Синь: ЦБ Китая превратит Хайнань в ключевую международную платформу КНР по инвестициям

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) планирует превратить южнокитайскую провинцию Хайнань в ключевую платформу КНР в области международных инвестиций. Об этом сообщил глава отделения НБК в Хайкоу (административный центр региона) Фан Синь.

"Мы будем содействовать тому, чтобы финансовые институты активно использовали национальные и зарубежные денежные ресурсы, интенсивно развивали сферу трансграничных финансов с учетом специфики порта свободной торговли, - сообщил он на брифинге. - Мы превратим Хайнань в "гавань" по привлечению инвестиций в юанях и реализации зарубежных проектов в национальной валюте КНР".

По словам чиновника, остров станет "финансовой платформой, тесно связанной с проектами инициативы "Один пояс - один путь". "Будет создана система финансового управления, удовлетворяющая требованиям к обеспечению открытости на высоком уровне", - заявил он.

Фан Синь напомнил, что в 2021 году Хайнань привлек иностранные инвестиции в размере 4,84 млрд долларов. Он отметил, что это на 68,1% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Кроме того, как уточнил замглавы отделения, объем трансграничных финансовых операций Хайнаньского порта свободной торговли в прошлом году вырос на 102,8%, а платежи, связанные с внешним товарооборотом провинции, увеличились в 4,15 раза. "Мы продолжим проводить активную политику по усилению финансовой открытости и задействуем еще больше международных квалифицированных специалистов", - подытожил он.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.