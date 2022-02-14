МИД Белоруссии: переговоры по вступлению республики в ВТО вышли на заключительную стадию

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Переговоры по вступлению Белоруссии во Всемирную торговую организацию (ВТО) вышли на заключительную стадию. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии за прошлый год, опубликованном в понедельник на сайте МИД республики.

"С момента активизации в 2016 году работы по присоединению Беларуси к ВТО переговоры вышли на заключительную стадию, говорится в документе. - Однако в связи с продолжающейся в мире пандемией COVID-19 рассмотрение пятой редакции проекта Доклада рабочей группы (итоговый документ, определяющий условия членства страны в организации) и работа по итоговому согласованию обязательств Беларуси в ВТО перенесены на 2022 год".

Как подчеркнули в МИД, в 2021 году усилия белорусской стороны также были сосредоточены на совершенствовании внешнеторгового режима с учетом требований ВТО. По данным МИД, за период с 2016 по 2021 годы завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 12 членами ВТО, теперь общее количество двусторонних протоколов за весь период переговоров достигло 21. В прошлом году Минск проводил согласование двусторонних договоренностей по доступу на рынки с США, Украиной, ЕС, Канадой, Коста-Рикой и Новой Зеландией, с последними четырьмя членами ВТО переговоры находятся на завершающей стадии.

Переговоры о вступлении в ВТО Белоруссия ведет с 1993 года.