На бирже Лондона зафиксировали падение индексов в свете обострения ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов в понедельник упал на 1,9% на фоне обострения ситуации вокруг Украины, которая, по оценке британских властей, может перерасти в вооруженные действия на российско-украинской границе.

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 145 пунктов, до 7 516 пунктов, достигнув таким образом самых низких показателей с 31 января. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 2,28%, до 21 546 пунктов.

В понедельник замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в интервью телеканалу Sky News выступил с утверждением, что существует высокая вероятность вторжения РФ на Украину. "Я опасаюсь, что это [вторжение] почти неизбежно, но это не значит, что оно наверняка произойдет", - отметил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.