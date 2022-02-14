Омская область направит на развитие дорожной инфраструктуры на селе 740 млн рублей

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022 году направят в рамках программы "Комлексное развитие сельских территорий" более 740 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог к сельхозпредприятиям. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на аппаратном совещании губернатора Омской области Александра Буркова с кабинетом министров обсуждался вопрос о строительстве и реконструкции дорог в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская, на эти цели планируется направить 740,6 млн рублей, в том числе 655,5 млн рублей - из федерального бюджета. Для привлечения внебюджетных средств в размере 37 млн рублей заключены соглашения с агропромышленными компаниями", - сообщила пресс-служба.

По словам Буркова, развитие инфраструктуры на селе является одним из приоритетных направлений работы региональных властей. "Наш регион в прошлом году по итогам отбора федерального Минсельхоза стал лидером по объему привлечения средств на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях. И наша задача - сделать эту работу качественно", - цитирует пресс-служба главу региона.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал ТАСС, что развитие сети дорог местного значения имеет огромное значение не только с точки зрения создания инфраструктуры для сельхозпредприятий, но и для повышения уровня жизни населения сельских районов. А от этого, в свою очередь, напрямую зависит обеспеченность АПК кадрами, нехватка которых наблюдается практически во всех отраслях сельского хозяйства региона.

За счет выделенных средств построят и реконструируют 11 дорог с твердым покрытием общей протяженностью 25,8 км к сельхозпредприятиям в девяти муниципальных районах. Средства доведут до муниципалитетов уже в начале марта, что позволит к середине апреля определить подрядчиков и начать работу с приходом теплой погоды.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году здесь собрали около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн масличных культур, почти 460 тыс. тонн картофеля и овощей.