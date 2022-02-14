AirBaltic выполнит два дополнительных рейса из Киева в Ригу

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic на этой неделе выполнит два дополнительных рейса из Киева в Ригу. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева в Ригу, авиакомпания AirBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. "На этой неделе AirBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу", - отмечает авиакомпания.

Авиаперевозчик также подчеркивает, что постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. AirBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан республики, находящихся на территории Украины, в ближайшее время покинуть эту страну, а также воздержаться от поездок в нее. Как сообщил в воскресенье пресс-секретарь министерства Янис Бекерис, в настоящее время на Украине кратковременно находятся около 2 тыс. латвийцев. Постоянно в этой стране проживают примерно 900 латвийцев.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.