Минстрой в 2022 году направит 3,3 млрд рублей на проекты очистных сооружений на Байкале

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минстрой России направит в 2022 году 3,3 млрд рублей на модернизацию и строительство очистных сооружений на Байкале, где нацпроектом "Экология" поставлена задача к 2025 году сократить объем сброса загрязненных сточных вод на 28,2%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя.

"Средства пойдут на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

В частности, в Улан-Удэ в 2022 году начнется реконструкция правобережных очистных сооружений канализации. В Иркутске продолжится реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега Ангары, в Забайкальском крае - строительство и реконструкция очистных в трех населенных пунктах.

"Ожидается, что по итогам комплексных работ в трех регионах объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в 2024 году уменьшатся на 41,2%. При этом будут введены канализационные очистные сооружения общей мощностью 352 тыс. куб. м в сутки", - отмечено в сообщении Минстроя.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м. Это крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.

В национальном проекте "Экология" охране озера посвящен отдельный федеральный проект "Сохранение озера Байкал". Его цель - к концу 2024 года сократить на 28,2% объем сброса загрязненных стоков в Байкал и другие водоемы Байкальской природной территории, уменьшить почти на 450 га площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.