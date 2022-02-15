В АКИТ не ожидают перебоев в поставках товаров из Китая для интернет-магазинов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские потребители не ощутят перебои в поставках товаров из Китая в интернет-торговле, несмотря на периодические проблемы на российско-китайской границе, сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ранее газета "Ведомости" написала, что из-за зимней Олимпиады задержки грузов, которые доставляют автотранспортом из Китая в Россию, выросли в среднем до 14 дней.

"Клиенты российских интернет-магазинов вряд ли заметят какой-либо сбой в логистике. Для отечественных ретейлеров нынешняя ситуация не уникальна: последние два года это стало обычной историей - мы видим нарушение логистических цепочек, задержки поставок, наблюдаем перебои в производстве, дефицит в комплектующих и другие следствия коронавирусных ограничений", - сказал Соколов.

Он добавил, что российским игрокам удается справляться с ситуацией и обеспечивать спрос в полной мере.

"Даже при увеличениях затрат на логистику, ретейлеры намерены максимально долго сдерживать подорожание, нивелируя рост цен акциями и спец предложениями. Незначительный рост цен возможен, но прежде всего из-за колебаний валютных курсов", - подчеркнул Соколов.

По его словам, логистические заторы из-за ковидных ограничений сильно преувеличены - в трансграничной торговле сбоев также не наблюдается, поскольку авиасообщение почтовые отправления работают стабильно.

"Китайские власти принимают меры для сдерживания распространения вируса, однако случаи заболевания в Китае не носят массовый характер, и ограничения в ряде провинций вводятся на перемещение граждан, а не товаров, то есть это никак не повлияет на работу заводов, производящих продукцию народного потребления, ориентированную на экспорт в Россию", - резюмировал президент АКИТ.