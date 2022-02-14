Около 1,2 трлн рублей инвестиций планируется привлечь в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,2 трлн рублей инвестиций намерены привлечь власти Московской области в регион в 2022 году, планируется создать около 70 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Наши цели на этот год - 1,2 трлн рублей инвестиций и 70 тыс. новых рабочих мест. Задачи непростые, однако уже сейчас в Мининвесте в работе находятся порядка 1,3 тыс. инвестиционных заявок, что создает основу для достижения поставленных целей", - приводятся в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой.

По ее словам, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,1 трлн рублей. За счет развития экономики региона, привлеченных средств и открытия новых предприятий появилось более 60 тыс. новых рабочих мест.

По данным пресс-службы, в прошлом году компания "Всеинструменты.ру" создала 2 тыс. рабочих мест благодаря открытию логистического комплекса в Домодедовском округе, инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей. Около 300 рабочих мест появилось в рамках реализации проекта компании "Павлово-Посадский гофрокомбинат" с объемом инвестиций порядка 4,3 млрд рублей. Кроме того, было запущено производство труб компанией "Глобус сталь" в Жуковском - это позволило создать 200 рабочих мест.