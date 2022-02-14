"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки газа в январе

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" полностью расплатилась с "Газпромом" за январские поставки газа. Об этом написал в понедельник на своем Telegram-канале ее председатель Вадим Чебан.

"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за январские поставки газа. До 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику $51,1 миллиона за 50% текущего потребления", - отметил он.

Молдавия и "Газпром" в октябре прошлого года продлили на пять лет контракт на поставки газа. По заложенной в нем формуле расчета цены, в ноябре 2021 года тарифы для потребителей повысились в 2,4 раза, до $450 за 1 тыс. куб. м. А в январе этот показатель составил уже $647.

Одними из главных условий контракта было погашение долга и своевременные платежи. "Молдовагаз" обязался до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и вносить аванс за текущий месяц. Однако во второй половине ноября прошлого года "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя, ситуация повторилась и в январе. Чтобы рассчитаться, оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, в связи с чем парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения до 20 марта.