Первый в Крыму индустриальный парк планируется расширить переработкой сельхозпродукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Территорию первого в Крыму государственного индустриального парка "Джанкой" намерены расширить и создать агропромышленный парк с размещением производств по переработке сельхозпродукции, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Корпорации развития региона.

"Планируется расширение действующей территории государственного индустриального парка "Джанкой" для размещения на ней агропромышленного парка. В целом это будет мощным толчком для северной части полуострова", - приводятся в сообщении слова гендиректора корпорации Даниила Пидаева.

Площадь агропромышленного парка может составить 16 га. Индустриальный парк предусматривает размещение производств, которые могут дополнять друг друга при необходимости. "Это будут производства, которые будут строиться вокруг якорного, основного резидента парка. Думаю, что в ближайшее время он будет определен", - сообщил Пидаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Первый в Крыму индустриальный парк создан на базе существовавших цехов Джанкойского машиностроительного завода. Предприятие с более чем с вековой историей имеет разветвленную сеть зданий, сооружений, площадей, где может быть размещено производство любой сложности. Оно выпускало продукцию сельскохозяйственного машиностроения. Завод не работает с середины 2000-х годов. Общая площадь составляет порядка 26 га. Территория находится в промышленной зоне с существующими подъездными путями, в том числе и железнодорожными.

Целью проекта индустриального парка является развитие промышленности в некурортных районах на севере полуострова. Соглашения с резидентами планируют начать подписывать в 2022 году. Ранее сообщалось о перспективе привлечь в парк в качестве резидента производителя электромобилей.