Глава Минэкономики ФРГ призвал изменить политику относительно поставок газа

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагает, что Германии необходимо срочно изменить существующую экономическую политику в отношении поставок газа. Такое мнение он высказал в понедельник во время визита в федеральную землю Мекленбург - Передняя Померания.

"Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор в принципе не имеют возможности гарантировать безопасность поставок в газовом секторе, является неприемлемой ситуацией", - приводит агентство DPA высказывания Хабека после его разговора с министром финансов германского региона Райнхардом Мейером. Вице-канцлер добавил, что события последних месяцев на газовом рынке свидетельствуют о том, что в стране должны быть созданы другие рамочные условия.

Вместе с тем Хабек вновь акцентировал внимание на том, что Германии необходимо снизить зависимость от природного газа. В качестве одной из альтернатив, по его словам, является производство водорода. Кроме того, как заметил глава Минэкономики ФРГ, при переходе к использованию альтернативных источников энергии безопасность поставок также может быть обеспечена за счет возможного строительства собственных терминалов для сжиженного газа (СПГ). До сих пор, по утверждению Хабека, не было сделано никаких инвестиций в технологию СПГ, потому что для него нет рынка.

Ранее в понедельник представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ заявила, что заполненность газохранилищ в Германии находится на уровне почти 35%, власти страны внимательно следят за ситуацией на рынке. По ее словам, газоснабжение стране обеспечено. В то же время она признала, что заполненность хранилищ находится ниже уровня последних лет. Представитель ведомства отметила, что заполненность хранилищ в Германии определяет не государство, а рынок.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре-январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз. Россия неоднократно заявляла о том, что выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Это всегда признавали и власти Германии.