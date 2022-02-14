МИД Ирана заявил о стремлении ускорить процесс заключения соглашения по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Иранская сторона пытается ускорить процесс по достижению соглашения по ядерной сделке, которое возможно в кратчайшие сроки в случае конструктивных действий европейских стран и США. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи в Тегеране с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени.

"Если США и три европейские страны (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) проявят серьезный настрой по возвращению к полному выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, достижение хорошего соглашения возможно в кратчайшие сроки", - цитирует его агентство ИРНА.

По словам дипломата, если будет заключено соглашение, "то с Тегерана снимаются санкции, поэтому в интересах Ирана, чтобы это произошло завтра". "В этой связи мы торопимся заключить хорошее соглашение, однако <...> оно должно обеспечивать права и национальные интересы иранского народа", - добавил он.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с Вашингтоном. Переговорщики условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в текущем месяце.