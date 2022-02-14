В Британии считают добычу газа в Северном море ключом к энергетической безопасности

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Великобритания должна осваивать новые месторождения газа в Северном море и продолжать его добычу в регионе, что дает ей преимущество по сравнению с европейскими соседями, которые полагаются на Россию в отношении значительной части необходимого им голубого топлива. Об этом заявил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Хэндс в интервью, размещенном в понедельник в газете The Times.

Газ Северного моря "имеет решающее значение" для энергетической безопасности Великобритании, поскольку украинский кризис подпитывает опасения по поводу поставок из России в Европу, отметил он. Европа полагается на РФ в отношении примерно трети своих потребностей в газе, и есть опасения, что конфликт на Украине может привести к перебоям или к ограничению Россией поставок. "Мы все знаем, что с точки зрения ситуации между Россией и Украиной Великобритания выигрывает от того, что импортирует очень мало газа из РФ, менее 3%", - сказал Хэндс. "Я бы не хотел, чтобы мы увеличивали наш импорт в период высоких цен или в какой-либо иной ситуации, что несло бы угрозу нашей энергетической безопасности", - подчеркнул замминистра.

В то же время он отверг предположения о том, что увеличение добычи в Северном море может привести к снижению цен на газ, заявив, что это окажет лишь минимальное воздействие на его стоимость. "Добыча в Северном море составляет очень небольшую часть мирового производства голубого топлива, а цены на него в Соединенном Королевстве определяются глобальной стоимостью", - уточнил Хэндс.

В начале февраля британское Управление рынков газа и электроэнергии увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ. Согласно объявлению регулятора, с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит £1 971 тыс. в год ($2,67 тыс.). Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на £693 ($940) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров, а в октябре - 2 тыс. В декабре-январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в $1 тыс. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.

Рост цен на электроэнергию в Великобритании сопровождается рекордными за последние 30 лет показателями инфляции. В декабре 2021 года она составила в годовом выражении 5,4%, а в апреле должна преодолеть рубеж в 6%.