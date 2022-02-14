Омская компания разработала первый в РФ гражданский ноутбук на процессоре "Байкал-М"

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Омская компания "Промобит" разработала и создала инженерный образец первого в России ноутбука на базе отечественного процессора "Байкал-М", сообщили ТАСС в пресс-службе компании. К переносному компьютеру, который благодаря своей архитектуре лучше импортных аналогов защищен от взлома, уже проявляют интерес компании и госучреждения.

"Это первый российский ноутбук для гражданского рынка на базе российского процессора "Байкал-М". Благодаря использованию отечественных микропроцессорных архитектур ноутбук будет наиболее защищенным от кибератак и утечки конфиденциальных данных. Ноутбук находится на этапе выпуска и отладки инженерных образцов, запуск серийного производства ожидается во второй половине этого года", - сказали в пресс-службе.

Задача компании - выпустить ноутбук стандартных размеров, эргономичный, в тонком и легком корпусе, который будет на уровне зарубежных аналогов, но на российских процессорах. "Конечно, среди комплектующих есть иностранные комплектующие, потому что в России производится далеко не полный их перечень, - рассказали в пресс-службе. - Но в нашем понимании сердце любой техники - это процессор, и важно, чтобы оно было нашим, русским".

В "Промобите" отметили, что разработка благодаря своей защищенности должна быть востребована в корпоративном сегменте. Уже сейчас к ноутбуку проявляют большой интерес частные компании и госучреждения, разработчик начал принимать предзаказы. В пресс-службе добавили, что, согласно постановлению правительства РФ, уже в 2022 году минимальная доля закупаемых для государственных нужд отечественных ноутбуков и планшетов должна составить 60%, в 2023 году - 70%.

Отечественный экономичный восьмиядерный процессор "Байкал-М" (Baikal-M) был разработан компанией "Байкал Электроникс". Частота его ядер - до 1,5 ГГц, энергопотребление составляет менее 35 Вт. Процессор подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и имеет широкий спектр применения. Он может использоваться как в офисных компьютерах и платежных терминалах и банкоматах, так и в системах хранения данных, мини-серверах и промышленных компьютерах и оборудовании.