Выручка учреждений зоны медтуризма на Хайнане в 2021 году превысила $240 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Выручка учреждений международной зоны медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова Хайнань в 2021 году увеличилась на 83,7%, до 1,53 млрд юаней (более $240 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным комитета здравоохранения провинции, на которые ссылается издание, за указанный период услугами клиник, расположенных на территории "Лэчэн", воспользовались свыше 127 тыс. человек. "Это на 90,57% больше, чем в 2020 году", - уточнили местные власти.

Комитет напомнил, что пациенты на Хайнане могут получить доступ к более чем 200 передовым зарубежным технологиям и препаратам, которые требуют наличия специальной лицензии и пока не получили распространения в других регионах материкового Китая. Согласно официальному плану, в этом году правительство продолжит стимулировать интенсивное развитие зоны "Лэчэн", будет способствовать повышению уровня предоставляемых там услуг, а также наращивать потенциал, позволяющий эффективно лечить всевозможные, в том числе очень редкие заболевания.

В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу по созданию на острове передового кластера в области здравоохранения. "Лэчэн" находится в недалеко от места, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум, и считается "медицинской визитной карточкой" Хайнаня.