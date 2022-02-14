Косметика, SPA-программы и фитнес-услуги вошли в топ-5 подарков к 14 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Косметика, SPA-программы и фитнес-услуги стали самыми популярными подарками в России в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом свидетельствуют результаты аналитики платежного сервиса Cloudpayments, проведенной с 7 по 13 февраля 2022 года.

"Абсолютным лидером в этом году оказались подарки для красоты. Онлайн-спрос на косметику на неделе перед праздником влюбленных вырос на 297% по сравнению с предыдущей неделей (31 января - 6 февраля 2022 года), средняя сумма онлайн-покупки составила 3 078 рублей", - говорится в аналитике сервиса.

Услуги салонов красоты стали популярнее на 133%, а в среднем россияне отдавали за такую онлайн-покупку 6 356 рублей.

"Стремясь быть красивыми к празднику, россиянки выбирали услуги парикмахеров, косметологов и специалистов по маникюру. В подарок же чаще всего выбирали SPA-программы, причем лидировали именно программы для пар", - указывается в исследовании.

Фитнес-услуги, на которые в среднем потратили 2 298 рублей, неожиданно оказались на третьем месте рейтинга, онлайн-спрос в этой товарной категории увеличился на 52%. Цветы и сувениры покупали онлайн на 38% больше обычного, в среднем букеты и живые растения обошлись россиянам в 3 196 рублей. Товары для дома замыкают топ-5 подарков, интерес россиян к ним увеличился на 30%. На посуду, вазы, кухонные принадлежности в том числе сковородки и наборы кастрюль, постельное белье и пледы люди готовы тратить 8 483 рубля в среднем.

Онлайн-спрос на фильмы и онлайн-кинотеатры вырос на 195%, средняя сумма онлайн-покупки составила 549 рублей. В топе продаж ожидаемо оказались романтические комедии и мелодрамы.

Микрокредиты стали оформлять чаще на 68%: в среднем перед праздником люди брали в долг 12 123 рубля. Примечательно, что перед 14 февраля также увеличился интерес к мойке автомобиля (на 31%) и услуги клининга и прачечных (на 13%).

"Сколько бы не было споров вокруг Дня всех влюбленных, из года в год в преддверии праздника значительно возрастают онлайн-продажи цветов, сувениров, товаров для красоты. А это значит, что многие стараются поздравить любимых с праздником. Примечательно, что в этом году на первое место с большим отрывом вышла тема красоты: люди устали от пандемии коронавируса (масок, массовой удаленки и т.д.), им хочется быть красивыми, несмотря на все ограничения", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.