Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в январе сократили объем вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 126 млрд рублей - до 2,889 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынок ЦБ РФ.

Таким образом, доля инвестиций нерезидентов в российских ОФЗ сократилась на 0,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,7%, отмечает регулятор.

При этом, в отличие от предыдущих периодов волатильности, системно значимые банки также продавали ОФЗ на вторичном рынке (на сумму 16,8 млрд рублей). Поддержку рынку оказывали нефинансовые организации и банки, не относящиеся к системно значимым.

Отток иностранных инвесторов, продавших на биржевых торгах ценные бумаги на 111,1 млрд рублей, оказал существенное давление и на рынок российских акций.

Основной объем покупок на рынке акций за этот период осуществили физические лица на сумму 98,1 млрд рублей и нефинансовые организации (в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов) - 44,9 млрд рублей.

Снижению всех российских отраслевых индексов также способствовали возросшие геополитические риски. Индекс Мосбиржи за январь снизился на 6,8%, при этом индекс РТС показал более существенное падение (на 10,1%) за счет ослабления рубля к доллару на 3,6%. Наибольшее снижение показали индексы информационных технологий (-20,6%) и ретейла (-10,8%).