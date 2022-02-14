Президент Сербии дал старт строительству автотрассы Шабац - Лозница

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич дал старт строительству автотрассы Шабац - Лозница, которая соединит столицу Белград с самым западным городом республики.

"Дорога Рума - Шабац будет готова до конца сентября 2024 года, а это значит, что от Белграда до Шабаца можно будет доехать максимум за 45 минут (в наст. время больше часа - прим. ТАСС), а от Белграда до Лозницы за час и 10 минут (в наст. время около 2,5 часа - прим. ТАСС)", - сказал президент журналистам в понедельник на церемонии начала строительства.

Участок Шабац - Лозница длинной 55 км должен быть закончен до сентября 2024 года. По завершении работ путь между двумя городами займет около получаса.

"Если у нас получится закончить дорогу до Лозницы в сентябре 2024 года, это будет невероятно. Никто и не мечтал о таком", - подчеркнул президент, добавив что по завершении работ путь от Лозницы до Нови-Сада займет час, в отличие от двух, как сейчас.

На открытии присутствовал посол Азербайджана в Белграде Камил Хасиев, мэр Шабаца Александар Паич, мэр Лозницы Видое Петрович, а также руководство строительных компаний Сербии.

19 ноября 2019 года Министерство инфраструктуры Сербии подписало с азербайджанской компанией "Азвирт" соглашение о строительстве участка автотрассы Шабац - Лозница стоимостью 467,5 млн евро. Он состоит из трех частей: участок Рума - Шабац (21,14 км), мост через реку Саву (1327,5 м), участок Шабац - Лозница (54,58 км). На данный момент 66% работ завершены. 210 млн евро в качестве кредита предоставил Азербайджан, остальные средства выделила Сербия.