В РЖД прогнозируют скорое восстановление ритма грузоперевозок

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ритмичность грузоперевозок скоро наладится, пик заболеваемости ковидом в локомотивных бригадах прошел. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Пик заболеваемости среди локомотивных бригад в Центральной России пройден. Последние дни количество выздоровевших превышает количество заболевших. Рассчитываем, что ритмичность грузовых перевозок на сети в ближайшее время придет в норму", - сказали в компании.

В компании напомнили, что больше всего работников оказались на больничном на Северной и Московской железных дорогах.

"Чтобы компенсировать недостаток локомотивных бригад, изменили технологию работы, увеличили плечи обслуживания, чтобы машинисты могли заезжать на соседние железные дороги. Почти 1 200 человек из состава локомотивных бригад отправились в командировку, чтобы подменить своих коллег", - добавили в РЖД.

На прошлой неделе в холдинге сообщили, что число заболевших COVID-19 работников локомотивных бригад превышает количество резервных сотрудников в 2-3 раза. На тот момент ежесуточный прирост заболеваемости в холдинге составлял около 2 000 случаев.