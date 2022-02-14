Афганистан погасил 18% долга за электроэнергию перед Таджикистаном

ДУШАНБЕ, 14 февраля. /ТАСС/. Афганская энергетическая компания "Брешно" с начала 2022 года выплатила Таджикистану часть долга за поставленную электроэнергию. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель государственной таджикской энергетической компании "Барки Точик" Махмадумар Асозода.

"В целом, задолженность афганской энергетической компании "Брешно" перед "Барки точик" Таджикистана составляла $33 млн, из которых в январе уже поступили $2 млн, в феврале - $4 млн", - сказал Асозода.

По его словам, согласно договоренностям, достигнутым на встрече в декабре 2021 года в Ташкенте, в текущем году электроэнергия будет поставляться в Афганистан по цене прошлого года. "Согласно подписанному дополнительному соглашению между двумя компаниями, объем экспорта электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2022 году составит более 1,5 млрд кВт·ч", - добавил глава энергохолдинга.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи представителей энергетических компаний Таджикистана и Афганистана 26 декабря 2021 года в Ташкенте было подписано допсоглашение, которое определило объем экспортируемой электроэнергии на 2022 год. Сообщалось, главным условием будет погашение задолженности со стороны "Брешно" в установленные сроки. Существующее соглашение об экспорте электроэнергии между "Барки Точик" и "Брешно", подписанное в 2008 году, рассчитано на 20 лет, до 2028 года.