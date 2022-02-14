В Северной Македонии цены на топливо растут на протяжении двух месяцев

ЗАГРЕБ, 14 февраля. /ТАСС/. Стоимость одного литра бензина, а также дизельного топлива на заправочных станциях в Северной Македонии продолжает расти на протяжении восьми недель. Об этом в понедельник сообщил глава комиссии по регулированию энергетического сектора Марко Бислимовски в эфире северомакедонского телеканала Sitel.

"К сожалению, это уже восьмая неделя, когда фиксируется подорожание [топлива в стране]. Розничная цена на бензин напрямую зависит от закупочной, которая формируется на бирже, и мы не имеем на это никакого влияния", - отметил глава комиссии.

Новая розничная цена АИ-95 на предстоящей неделе составит 82 денара ($1,51) за литр, АИ-98 - 84 денара ($1,54), а дизельное топливо будет продаваться по 74 денара ($1,36) за тот же объем. Бислимовски отметил, что даже при текущем уровне цен стоимость одного литра дизельного топлива остается одной из самых низких в регионе.

Вместе с тем власти Сербии и Хорватии с целью предотвращения дальнейшего неконтролируемого роста цен на отдельные нефтепродукты, а также сохранения уровня жизни граждан и предотвращения больших потрясений на рынке уже приняли решения, в соответствии с которыми цены на топливо будут заморожены.