В России к Дню святого Валентина вырос спрос на бытовую технику

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спрос на бытовую технику за неделю до Дня святого Валентина вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а спрос на походы в кинотеатры, гостиницы и рестораны практически не вырос. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России), за неделю с 7 по 14 февраля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек в категории электроника и бытовая техника составил 10,54 тыс. рублей, что на 23% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении (штуках) вырос на 2%, в денежном - на 34%", - говорится в исследовании.

В кинотеатрах за тот же период средний чек составил 513 рублей, что на 3% выше прошлогоднего уровня. Объем продаж в натуральном выражении - ниже на 12%, в денежном - на 8%. В гостиницах и отелях средний чек составил 4,347 тыс. рублей, что на 2% выше прошлогоднего уровня, объем продаж в натуральном выражении оказался ниже на 5%, в денежном - на 4%. В ресторанах средний чек составил 1,443 тыс. рублей, что на 3% выше прошлогоднего уровня, объем продаж в натуральном выражении стал ниже на 11%, в денежном - на 3%, отмечается в материале.

В салонах красоты средний чек составил 1,15 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогоднего уровня, объем продаж в натуральном выражении оказался ниже на 15%, в денежном - также на 15%. При продаже парфюмерии средний чек составил 3,629 тыс. рублей, что на 1% выше прошлогоднего уровня, объем продаж в натуральном выражении снизился на 13%, в денежном - на 8%. В реализации ювелирных изделий средний чек составил 6,683 тыс. рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня, объем продаж в натуральном выражении вырос на 0,5 %, в денежном - на 7%, добавляется в сообщении.

"Эксперты "Чек Индекса" считают, ценность праздника влюбленных за прошедшие несколько лет нивелировалась. Потребительский спрос накануне и в День Валентина говорит о том, что в подарочной корзине все больше проявляется рациональный подход потребителя. Романтичный подход уступает место практичному. В частности, интерес к традиционно праздничным и досуговым категориям, таким как кино, рестораны, парфюм - ниже, а к электронике и бытовой технике - выше", - заключили в компании.