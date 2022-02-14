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Граждане России в январе продали валюту более чем на 100 млрд рублей

Поддержку валютному рынку оказала также временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские граждане в январе продали на биржевом рынке валюты на 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) - 26,6 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Итого продажи валюты россиянами в январе превысили 100 млрд рублей, что способствовало ограничению волатильности курса рубля.

Поддержку валютному рынку оказала и временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января. Введение прочих мер поддержки финансовой стабильности не понадобилось.

При этом росту волатильности курса доллара к рублю в январе способствовали значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами. "Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке", - также сообщили в ЦБ.

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