Акционеры "Ленты" приняли решение о проведении допэмиссии на 25,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Акционеры ретейлера "Лента" приняли решение о проведении допэмиссии на 25,6 млрд рублей в целях увеличения уставного капитала компании, говорится в сообщении "Ленты".

Всего планируется дополнительно разместить 23,59 млн акций номиналом 1,087 тыс. рублей.

Уставный капитал общества разделен на 97,585 млн обыкновенных акций. Таким образом, после допэмиссии он увеличится более чем на 24%.

МКПАО "Лента" - ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. На 31 декабря 2021 года под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 503 супермаркета.

Основным акционером компании является ООО "Севергрупп" (владеет 77,99% акций), 0,93% принадлежат ООО "Лента" (квазиказначейские акции), у директоров и менеджмента - 0,1% акций, остальные (20,98%) - в свободном обращении.