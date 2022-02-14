Продовольственная инфляция в России в январе достигла 11,1%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Продовольственная инфляция в России внесла наибольший вклад в увеличение годовой инфляции и достигла в январе 11,1%, следует из материалов Банка России.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"Как и в предыдущие месяцы, в январе 2022 года наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная инфляция, достигшая 11,1%. Ее длительное повышение определялось давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, которое было в значительной мере обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса", - указал регулятор.

По данным ЦБ, также продолжилось увеличение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары (до 8,7%), отражавшее в первую очередь влияние опережающего роста спроса относительно динамики предложения. Годовая инфляция в РФ в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года), отметил регулятор.

По его данным, негативное влияние на выпуск продолжали оказывать глобальные нарушения производственных и логистических цепочек. Рост цен на услуги, часть которых сильно зависит от изменений эпидемической ситуации в стране и мире и принимаемых ограничений, в январе ускорился (до 5,4%) после замедления в декабре. На удорожании импортируемых товаров и услуг (в первую очередь фруктов, зарубежных поездок) сказалось ослабление рубля.

По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция в РФ будет находиться вблизи 4%.