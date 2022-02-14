Болгария отказалась от идеи строительства АЭС "Белене"

СОФИЯ, 14 февраля. /ТАСС/. Болгария не будет продолжать строительство АЭС "Белене", в конкурсе на участие в котором в составе консорциума из нескольких компаний участвовал Росатом. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу bTV премьер-министр Кирил Петков, отвечая на вопрос о перспективах строительства.

"Нет [продолжать строительство "Белене" мы не будем]. Но будем рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС "Козлодуй". Вступим в контакт с соседними странами как потенциальными покупателями энергии", - сказал премьер-министр.

Изначально планировалось, что АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт будет построена при участии России. Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). На площадку "Белене" было доставлено оборудование для двух реакторов станции.

Проект был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. О прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии, которое возглавлял бывший премьер-министр Бойко Борисов. В мае 2018 года он же заявил, что страна намерена возобновить проект строительства "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что в случае принятия решения о реализации проекта выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру.

Росатом неоднократно заявлял, что готов участвовать в проекте строительства "Белене" в рамках международной кооперации. В июне 2020 года Росатом, Framatome SAS и GE Steam Power подписали меморандумы о взаимопонимании по проекту строительства АЭС "Белене", которые предполагают объединение усилий для участия в процедуре выбора стратегического инвестора на строительство станции. Однако из-за пандемии коронавируса проведение конкурсной процедуры по выбору инвестора было приостановлено.

