Минфин подготовил схему налогообложения крипторынка

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минфин России подготовил схему налогообложения криптовалюты, для этого потребуются изменения в законодательство. От легализации рынка, по оценке министерства, в федеральный бюджет будет поступать 10-15 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил Forbes замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Замминистра рассказал изданию, что за основу схемы налогообложения, которую предлагает Минфин, взят законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Теперь, вероятно, к нему будут подготовлены поправки, указал чиновник. По оценке Моисеева, легализация криптовалют может дать бюджету примерно 10-15 млрд рублей ежегодно, большая часть поступлений ожидается от майнеров.

По информации Forbes, изменения в находящийся в Госдуме законопроект предусматривают введение налога на переоценку криптовалюты для юридических лиц: криптобирж, майнинговых ферм и так далее. При этом, если даже компании не продавали криптовалюту, в июле они должны будут провести переоценку ее стоимости на своих счетах и заплатить налог, цитирует издание слова Моисеева.

Одновременно с этим Минфин предлагает не взимать с криптовалют налог на имущество, а также не взимать с криптоплощадок НДС. Для этого работу с криптовалютой необходимо признать финансовыми услугами, что по аналогии с банковской отраслью позволит не взимать налог, указал замминистра.

По информации издания, с инвесторов - физлиц предлагается брать НДФЛ после продажи криптовалюты. Таким образом, если человек купил биткойн за $100, а продал за $200, то в июле должен выплатить 13% налога с прибыли $100. Заплатить налог нужно будет в общем порядке до 15 июля.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.