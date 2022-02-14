Пригородные поезда на Северо-Западе в февральские праздники перейдут на выходной график

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Пригородные поезда на территории "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" ("СЗППК") будут курсировать по измененному графику в период с 22 по 23 февраля. В связи с этим планируется отмена и назначение 14 дополнительных поездов в Петербурге, Республике Карелия, а также в Ленинградской, Мурманской и Псковской областях, сообщили в пресс-службе "СЗППК".

"В связи с предстоящим праздником День защитника Отечества и переносом выходных дней в период с 22 по 23 февраля 2022 года устанавливается следующий график движения пригородных поездов: 22 февраля - движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы; 23 февраля - движение электропоездов будет осуществляться по графику воскресенья", - рассказали в пресс-службе.

На территории Петербурга и Ленобласти отмена и назначение дополнительных поездов будет произведена на Финляндском, Московском и Северном направлениях. 22 февраля на линию выведут поезда № 6027, 6028 и отменят движение составов № 6012 и 6016/6054. 23 февраля дополнительно будут назначены поезда № 6122, 6514, 6027, 6028, 6051 и 7405, а также отменены электрички № 6012, 6016/6054, 6379/6380, 6135.

На территориях Мурманской и Псковской областей, а также Республики Карелия также произойдут изменения в расписании. 24 февраля будут отменены пригородные поезда № 6656, 6657 и 6658, дополнительно на 23 февраля назначат состав № 6656.

Администрация Октябрьской железной дороги просит жителей северо-западных регионов учитывать измененный график при планировании своих поездок в 20-х числах февраля.