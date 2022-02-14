Экотехнопарк создадут на Ставрополье к 2024 году

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Специализированную промышленную площадку, на которой будет вестись переработка во вторсырье твердых коммунальных отходов (экотехнопарк), планируется создать на Ставрополье к 2024 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в понедельник.

"Сегодня у нас в крае с рабочей поездкой побывал генеральный директор компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. <…> Вместе с РЭО прорабатываем проект о размещении на Ставрополье одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в стране по поручению президента России", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что Ставрополье согласовано в качестве территории, где будет создан экотехнопарк.

"В ближайшее время определимся с площадкой его размещения. Рассматриваем варианты в Невинномысском регпарке. Дальше сформируем дорожную карту и приступим к реализации проекта. Стремимся к тому, чтобы в 2024 году экотехнопарк уже смог начать работу", - добавил губернатор.

Он пояснил, что экотехнопарк - специализированная промышленная площадка, на которой ведется переработка во вторсырье твердых коммунальных отходов. Из полученных таким образом материалов создается новая продукция. "Благодаря экотехнопарку выброшенные стекло, бумага, металлические изделия или пластиковые бутылки с пакетами не будут множить хребты мусорных куч на свалках, а превратятся во вполне себе производственный ресурс. Экономике - плюс, окружающей среде - тоже, "мусорная" нагрузка на нее сократится", - сообщил Владимиров.