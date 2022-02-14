В ОЭЗ "Орел" в 2022 году планируется запустить два новых производства

ТАСС, 14 февраля. Производства муки и кормовых добавок планируется запустить в 2022 году на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Орел". Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

Решение о создании ОЭЗ "Орел" приняли в октябре 2019 года. В долгосрочном периоде в ОЭЗ планируется привлечь до 16 резидентов, аккумулировать более 9 млрд рублей инвестиционного капитала.

"В июле 2022 года планируется запуск объекта ООО "Агрос", компанией ведется реализация инвестиционного проекта по строительству мельницы помола пшеницы производительностью 120 тонн в сутки. На реализацию проекта в 2022 году будет направлено 302 млн рублей (общий объем инвестиций по проекту составляет более 800 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года на территории зоны заработает производственно-складской комплекс кормовых добавок "РК-премикс", общий объем инвестиций в который составляет 263 млн рублей. В 2022 году на территории ОЭЗ начнется строительство завода по производству телематического оборудования для автопроизводителей компанией "Три точки мануфактуринг" стоимостью 145 млн рублей. Сейчас ведется работа по присвоению статуса резидента ОЭЗ компании "Артико керамикс", которая планирует начать в 2022 году строительство по производству керамической посуды и керамических изделий с объемом инвестиций 715 млн.

Помимо ОЭЗ на территории региона также продолжается реализация крупных инвестиционных проектов - уже в сентябре запланирован запуск первой линии и начало строительства второй производственного комплекса керамогранита ГРЕС-5/6 компании "Керама марацци", в который в 2022 году вложат более 3 млрд рублей. До 2023 года компания планирует запустить еще один новый проект по строительству комплекса по производству керамогранита с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей. В 2022 году планируется запустить проект "удвоение свиноводства" компании "Мираторг - Курск" стоимостью 18 млрд рублей. Компания "Рубетек рус" в 2022 году приступит к строительству завода по производству электроники на территории Орла, вложения в него оцениваются в 6 млрд рублей. На территории Хотынецкого района планируется построить битумный терминал стоимостью 1,5 млрд рублей компании "Битполимер".

Также в регионе начнется строительство второй очереди тепличного комбината "Экопродукт" почти за 1,5 млрд рублей, свыше 3 млрд рублей направят на строительство нового завода по производству электротехнических изделий "Кабельный завод "Эксперт-кабель". Готовится к запуску мельница производительностью 150 тонн в сутки компании "Наш союз", объем инвестиций в строительство которой составит 350 млн рублей.