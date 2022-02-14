Россельхознадзор планирует провести инспекции иранских молокоперерабатывающих предприятий

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует провести инспекции молокоперерабатывающих предприятий Исламской Республики Иран для оценки производственного процесса на них. Это следует из сообщения ведомства.

"Россельхознадзор планирует провести в видеоформате инспекции иранских предприятий молочного сектора. Целью мероприятий является оценка соответствия производственного процесса на них при выпуске продукции требованиям Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Служба обратилась в Иранскую ветеринарную организацию Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран с предложением об организации инспекций в период с 21 по 22 февраля 2022 года.