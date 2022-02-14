Французские эксперты оценили качество российских вин

ПАРИЖ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Российские вина вызвали интерес специалистов на международном салоне Винэкспо-2022 (Vinexpo Paris) в Париже. Эта крупнейшая в мире выставка виноделия, открывшаяся в понедельник во французской столице, проходит под патронатом президента Франции Эмманюэля Макрона, передает корреспондент ТАСС с места события.

Как сообщили ТАСС организаторы форума, "несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, главное рандеву отрасли собрало виноделов и покупателей из более чем 100 стран". Под экспозицию парижские власти отвели несколько больших павильонов. Несколько залов отданы основным винодельческим регионам Франции - долине Луары, Бургундии, Шампани, Эльзасу, Бордо, Божоле.

Свою продукцию - около 30 различных образцов, в Париже представили виноделы Краснодарского края. "Особый интерес у гостей салона вызвали редкие автохтонные винограды, например, Цимлянский черный, а также и классические сорта", - рассказала ТАСС на российском стенде менеджер Яна Гарагуля, недавно получившая диплом международной школы экономики виноделия в Бордо.

По словам ее коллеги Екатерины Богомоловой, "российская экспозиция стала одной из заметных на салоне". "Наши гости проявили большой интерес к информации об элитных сортах российского винограда, - сказала она. - Мы надеемся, что Франция и другие европейские страны готовы расширить импорт лучших отечественных вин".

Российская продукция присутствует и в павильоне крепкого алкоголя. Как рассказал экспортный директор компании "Органика" Владислав Тенсин, на открывшейся выставке представлено несколько элитных сортов водки, в том числе в версии с белым трюфелем. "Это действительно крупнейшая выставка. До сих пор она была в основном посвящена винам, но теперь в последнее время ее французские устроители проявили интерес к дистиллятам из разных стран, в том числе, водке", - отметил собеседник агентства.

Восстановление спроса

По оценке президента наблюдательного совета салона Кристофа Наварра, "с наступлением пандемии коронавируса мир вина пережил сложный период". "Рынки сократились, от производителей много оригинальных идей и новаций, чтобы отстоять интересы отрасли. "Сейчас мы видим восстановление спроса. Потребители открыты к новым продукции, сохраняя верность классическим сортам". "Наша выставка - это уникальный перекресток, встречи на котором позволяют профессионалам лучшим перспективы глобального рынка", - заметил президент салона.

"Я считаю очень важным, что нам удалось сейчас вновь провести этот салон, и с огромной радостью приветствую всех, кто этому содействовал", - отметил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. "Вино - это неотъемлемая часть нашего общего культурного и гастрономического наследия", - отметил

"Винэкспо - 2022", сообщили ее устроители, завершит работу 16 февраля.