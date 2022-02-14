Цена газа в Европе к концу дня нивелировала большую часть утреннего скачка выше $1 тыс.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам торгов в понедельник нивелировала большую часть утреннего роста выше $1 000 за 1 тыс. куб. м и завершила торги на уровне $940, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $943,5 за 1 тыс. куб. м, или €80,75 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в понедельник составил 4,3%.

Ранее утром цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась до почти $1 032 за 1 тыс. куб. м. и росла на 14%.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил наращивать контакты с США и НАТО по безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.