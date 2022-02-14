WP: миллиардер Джаред Айзекмэн забронировал еще три полета в космос

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments, забронировал три дополнительных полета в космос на ракете компании SpaceX. Об этом миллиардер рассказал в понедельник в интервью газете The Washington Post.

Как сообщил Айзекмэн, первый полет может состояться к концу этого года. Третий полет может стать первой пилотируемой миссией космического корабля Starship, которая находится в разработке SpaceX. Миллиардер не раскрыл детали стоимости.

Первый полет выполнят сам Айзекмэн, который будет командиром, Скотт Потит, бывший пилот ВВС США, и два ведущих инженера SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, которые помогают готовить астронавтов к полетам.

16-19 сентября 2021 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории пилотируемой космонавтики орбитальный полет совершил экипаж, состоявший только из непрофессиональных астронавтов. В трехдневной частной миссии Inspiration4, не предусматривавшей стыковку с Международной космической станцией (МКС), участвовали четверо американцев, среди которых были две женщины. Полет выполнили Айзекмэн (был командиром Crew Dragon), сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, профессор геологии Сайен Проктор и врач детской исследовательской больницы из Мемфиса (штат Теннесси) Хейли Арсено.