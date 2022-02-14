СМИ: Нидерланды снимут практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов намерено снять практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в силе останутся только базовые рекомендации - отказаться от рукопожатий, соблюдать основные правила гигиены, проветривать помещения и тестироваться при наличии симптомов. "[Обязательное ношение] маски и необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 м уйдут в прошлое, - отметила НТК. - Прекратит свое действие и рекомендация работать из дома по мере возможности".

С 18 февраля время закрытия кафе, баров и ресторанов, а также культурно-развлекательных учреждений будет продлено с 22:00 до 01:00, а еще через неделю все заведения смогут вернуться к нормальному режиму работу, который был до пандемии.

Уйдут в прошлое и санитарные пропуска, однако не исключается возобновление их использования в ситуациях, где они могут иметь смысл. Возможно, они также будут необходимы для путешествий за границу. На крупных массовых мероприятиях начнет действовать система 1G, при которой допуск будет разрешаться только с негативным результатом теста на коронавирус.

Как отмечает НТК, решение правительства связано с тем, что пандемия больше не создает большого давления на систему здравоохранения.

Официально о снятии ограничений должно быть объявлено на пресс-конференции, которая пройдет во вторник. Впервые за долгое время на ней не будет присутствовать премьер-министр Марк Рютте, а основным спикером выступит министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.