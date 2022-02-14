СМИ: в Черногории цены на бензин и дизельное топливо достигли исторического максимума

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Цены на автомобильное топливо в Черногории достигли исторического максимума после решения Министерства капитальных инвестиций республики повысить стоимость бензина и дизеля. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Черногории.

Министерство капитальных инвестиций балканской республики приняло решение повысить цены со вторника. "С 15 февраля 2022 года будут действительны следующие цены на нефтепродукты: АИ-98 - €1,58, АИ-95 - €1,54, дизель - €1,42", - говорится в сообщении ведомства.

Национальное телевидение страны отмечает, что после этого подорожания цены на бензин и дизель "достигли исторического максимума". До этого момента самая высокая цена фиксировалась в 2012 году, когда АИ-98 стоил €1,54, АИ-95 - €1,5, а дизель - €1,38.

Следующий перерасчет цен на топливо в Черногории будет произведен 28 февраля текущего года, который определит стоимость нефтепродуктов на март.

Ранее в течение февраля цены на бензин в Черногории выросли уже дважды. В начале февраля топливо подорожало на 5 евроцентов.