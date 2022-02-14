Мирзиёев поручил разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение создать стратегию развития электромобильной отрасли в стране. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба по итогам совещания, посвященного приоритетным задачам по развитию машиностроения.

"Как известно, в мире стремительными темпами развивается производство электромобилей. В 2021 году доля таких машин на рынке авто удвоилась. Президент подчеркнул - чтобы не отставать в этой сфере, необходимо действовать уже сейчас. В связи с этим поставлена задача разработать стратегию развития электромобильной отрасли с учетом технических требований и стандартов, вопросов локализации", - говорится в сообщении.

В октябре узбекская компания Central Asia Motors сообщила, что планирует в конце 2021 года наладить сборку нескольких моделей китайских электромобилей. Проект оценивался в $50 млн. Компания рассчитывала, что к концу 2022 года завод в Фергане выйдет на полную мощность и будет выпускать 10 тыс. электромобилей в год. Ввиду недостаточного количества зарядных станций в республике на первом этапе все модели будут гибридными.