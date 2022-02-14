Боррель заявил, что переговоры по ядерной сделке в Вене достигли важной стадии

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Переговорный процесс по ядерной сделке достиг особой чувствительной фазы, когда все стороны должны проявить гибкость. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Боррель отметил, что переговоры в Вене достигли чувствительной стадии, и всем сторонам ради продвижения диалога необходимо проявить гибкость", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Амир Абдоллахиян, в свою очередь, отметил, что "отсутствие серьезной воли со стороны Запада привело к необязательному затягиванию переговоров".

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.