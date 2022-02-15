В России запустили эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них стартовал в России, он продлится до 28 февраля 2023 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ.

"Маркировка электронных сигарет призвана обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина. Мы начали с табачных изделий, эта группа была первой, которая вошла в систему "Честный знак". В завершающей стадии находится пилот по маркировке табачных стиков, и, наконец, мы запускаем эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них", - сказал руководитель товарной группы "Табак" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Железнов, слова которого приводит пресс-служба организации.

Согласно его данным, пилотный проект пройдет при поддержке отрасли, так как именно бизнес инициировал включение этой категории в маркировку. "Мы рассчитываем, что активное участие в пилотном проекте примут и малые производители, и специализированные предприятия торговли, чтобы подготовиться в максимально комфортном режиме и протестировать в полном объеме работу системы", - добавил Железнов.

В Союзе предприятий индустрии немедицинской ингаляции уверены, что с помощью маркировки органы власти смогут оказать российским производителям поддержку в легальной конкурентной борьбе.

"Обязательная маркировка уже показала свою эффективность в других товарных группах. Такой вид учета продукции необходим рынку никотинсодержащей продукции как воздух. Это позволит как минимум оценить реальный объем этого рынка в России, для которого до настоящего времени отсутствуют объективные статистические данные, не говоря уже о каких бы то ни было действенных контрольно-надзорных инструментах", - пояснил президент организации Дмитрий Владимиров.

Позиция отрасли

В British American Tobacco считают, что маркировка в совокупности с другими мерами позволит сократить нелегальный рынок. "Мы поддерживаем инициативу, реализованную в принятом постановлении правительства о проведении эксперимента по маркировке жидкостей и электронных систем доставки никотина. Это позволит обеспечить производителям, импортерам и участникам торговли планомерно подготовиться к введению обязательной маркировки такой продукции. Считаем, что маркировка жидкостей для электронных систем доставки никотина и одноразовых вейпов в совокупности с иными мерами создаст условия для снижения доли нелегальной продукции и продукции, не соответствующей обязательным требованиям, и обеспечит прозрачность торговых процессов", - сказал руководитель департамента по правовым вопросам и корпоративным коммуникациям "БАТ Россия" Олег Барвин.

В "Филип Моррис Интернешнл" приводят данные экспертов о дополнительных доходах российского бюджета в размере 15 млрд руб. благодаря введению маркировки всей никтиносодержащей продукции. "Мы поддерживаем проведение эксперимента, будем в нем участвовать и считаем, что его результаты дадут импульс к увеличению прозрачности растущего сегмента никотинсодержащей продукции. По экспертным оценкам, введение полной прослеживаемости никотинсодержащих продуктов, прежде всего содержащих жидкости, может уже сегодня принести более 15 млрд руб. дополнительных доходов в бюджет, а усиленный контроль за вводом в оборот позволит повысить качество и безопасность продукции на рынке. Внедрение цифровой маркировки на примере традиционных табачных изделий подтверждает потенциал к сокращению доли нелегального рынка, что особенно востребовано для продукции, которую затронет эксперимент", - сообщили в пресс-службе компании.